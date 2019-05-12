İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, "Anneler Günü" dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde evlatlarını ziyarete gelen şehit annelerini çiçeklerle karşıladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

İlk olarak sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne giden ekipler, evlatlarını ziyarete gelen şehit annelerini çiçeklerle karşıladı, şehitlik ziyaretlerine de eşlik etti.

Darülaceze'de kalan anneler de çiçeklerle tebrik edildi. Halkla İlişkiler ekipleri, Darülaceze'deki anneleri tek tek ziyaret etti.

Ayrıca İstanbul genelindeki Beyaz Masa İletişim Noktaları'nda da anneler çiçeklerle karşılandı.

