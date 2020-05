Anneler günü bu Pazar mı? Anneler günü ne zaman?

Her çocuğun hayatında anne, çok özel bir yere sahiptir. Dünyanın dört bir köşesinde bizi doğurup, besleyen; koruyup kollayan annelerimizin için adanmış özel bir gün var. Her yıl hemen her ülkeden Anneler Günü kutlanır ve bu özel günde annelerimize onlara ne kadar değer verdiğimizi anlatmaya çalışırız. Peki bu özel gün ne zaman, 2020 Anneler günü bu pazar mı?

Bu pazar yani Mayıs ayının 2. Pazar günü Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Anneler Günü kutlanacak. Annelerine bir sürpriz yapmak isteyenler onlar için hediyeler aldılar ve Pazar günü için etkinlikler planladılar. Henüz bir hediye bulamamış olanlar için işte Anneler Günü hediye fikirleri...

**ANNELER GÜNÜ BU PAZAR MI? ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın dört bir köşesinde Anneler günü Mayıs ayının 2. Pazar günü kutlanmaktadır. Bu yüzden her sene Mayıs'ın farklı bir gününe denk gelebiliyor. 2020 yılında Anneler Günü bu pazar yani 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Keyifli bir pazar kahvaltısı: Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Koronavirüs nedeniyle bir kahvaltıcıya gidemeyebilirsiniz ama sıkı bir market alışverişi ile kendi ellerinizle güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.