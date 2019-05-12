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Anneler Günü etkinliğinden dönerken otomobille sulama kanalına uçtular

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

ADANA'da Anneler Günü etkinliğinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu.

Anneler Günü etkinliğinden dönerken otomobille sulama kanalına uçtular

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Anneler Günü etkinliğinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Gökhan Kaplan, suya atlayan esnaf ile birlikte, annesi ve 2 yeğenini kurtardı.
Kaza, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Gökhan Kaplan yönetimindeki 33 SV 654 plakalı otomobil, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kaplan, hızla araçtan çıkarak, birlikte Anneler Günü etkinliğinden döndüğü yeğenleri Kerem (9) ve Mert (5) ile annesi Nurgül Kaplan'ı araçtan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada çevre esnafından Murat Özbilir de suya atlayarak Kaplan'a yardım etti. Kaplan ve Özbilir, Kerem ile Mert kardeşlerle anneanneleri Nurgül Kaplan'ı önce araçtan, ardından da sudan çıkardı.
Bu sırada başka bir otomobille gelen Kerem ve Mert kardeşlerin anne ve babası da kazayı fark edip durdu. Anne Fatma Kaplan polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çocuklar, ambulans gelene kadar otomobille kaza yerinin biraz ilerisindeki bir dükkana götürüldü.
Ambulansta müdahale edilen anneanne Nurgül Kaplan, torunları Kerem ve Mert’in boğulduğu endişesiyle gözyaşı döktü. Çocukların teyzeleri Aysima da bu sırada kısa süreli panik yaşadı. Şok yaşayan kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra yeğenlerinin yanına giden teyze Aysima, Kerem ile Mert'e sarıldı.
Kerem ve Mert kardeşlerin dayısı, otomobil sürücüsü Gökhan Kaplan, "Kerem yüzme bildiği için kıyıya itekledim. Mert’i kurtarmama da çevredeki bir vatandaş yardım etti. Arabanın arkası kaydı, toparlayamadım. Anneler Günü etkinliğinden geliyorduk" dedi.
Esnaf Murat Özbilir ise "Kim olsa bunu yapardık. İnsanlık görevimizi yaptık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Anneler Günü etkinliğinden dönerken otomobille sulama kanalına uçtularAnneler Günü etkinliğinden dönerken otomobille sulama kanalına uçtularAnneler Günü etkinliğinden dönerken otomobille sulama kanalına uçtularAnneler Günü etkinliğinden dönerken otomobille sulama kanalına uçtular

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