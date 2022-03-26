'Anneler Günü için anneme araba alacağım, terfi ettim sanıyor ama... '

Çıplak fotoğraflar satarak para kazanan bir model, Anneler Günü için yaptığı hediye planını takipçileriyle paylaştı. Sarışın bomba Frances Bentley, annesini yeni bir araba almaya götüreceğini ancak annesinin aslında paranın nereden geldiğini bilmediğini ve onun bir ofiste çalıştığını düşündüğünü iddia etti.

Genç kadın, geçen yıl bir yetişkin içerik platformunda şehvetli çıplak videolar paylaşarak binlerce sterlin kazanmıştı. Güzel model Frances, çarpıcı vücudunu göstererek para kazanıyordu ve annesine böyle pahalı bir hediye alabilmesini sağlayan da buydu. Ancak genç kadın ne yazık ki, annesinin kazançlı kariyerini onaylamayacağını iddia etti.

TERFİ ETTİĞİNİ SANIYOR

Frances, kızının aksine annesinin ilkel ve düzgün bir karakter olduğunu ve ona nasıl hissettiğini söylemekten çekinmeyeceğini söyledi. Frances annesinin paranın nereden geldiğini öğreneceğini düşünmüyor ve büyük sırrına rağmen, annesine unutamayacağı bir anneler günü yaşatmakta kararlı.

Annesi Frances’in ofis müdürlüğüne terfi ettiğini ve evden çalıştığını düşünüyor. Genç kadın "Ona, çok meşgul olduğum için, yani aslında iç çamaşırlarımı giyip bütün gün şehvetli videolar çekerek binlerce takipçi kazanmakla uğraştığım için, 'çalışma saatleri' sırasında beni asla rahatsız etmemesini söylüyorum." dedi.



