Anneler günü için hediye önerileri neler? İşte en güzel anneler günü hediye fikirleri...

2021 yılı Anneler Günü için hediye önerileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çok değerli annelere verilen değeri hatırlamak amacıyla kutlanan Anneler Günü her sene Mayıs ayında kutlanıyor. Peki Anneler günü için hediye önerileri neler ve 2021 Anneler Günü ne zaman?
TASARIM ÇİÇEK
Çiçek, pek çok kadının ve annenin hoşuna giden en değerli hediyelerden biri olarak bilinir. Eğer anneniz veya eşiniz çiçekleri seviyorsa, onun yüzünü gülümsetecek güzel bir çiçek hediye edebilirsiniz.
KİŞİYE ÖZEL BARDAK
Annenize kişiye özel tasarım bardak hediye edebilirsiniz. Dilerseniz bardağın üzerine hep okumasını istediğiniz bir mesajı yazdırabilir veya birlikte çekildiğiniz bir fotoğrafı bastırabilirsiniz. Aynı şekilde bir değil birden fazla fotoğrafınızı da bir araya getirip bastırmak mümkün. Bardağı kullandıkça mesajınızı görüp gülümseyecektir.
YILIN EN İYİ ANNESİ MADALYONU VEYA PLAKETİ
Pek çok özel günde kullanılan madalyonlar ve plaketler en çok tercih edilen hediyelerden olmaya devam ediyor. Annenize ilginç bir hediye vermek istiyorsanız, “Yılın en iyi annesi madalyonu” nu veya plaketini alabilirsiniz.
EN SEVDİĞİ KONUDA BİR KİTAP
Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kaldığımız şu günlerde annenize güzel bir kitap hediye edebilirsiniz. Özellikle kitap annenizin sevdiği ya da ilgilendiği bir konu üzerineyse bu ona kendini daha da değerli hissettirecektir.
SENİ SEVİYORUM KUTUSU
Kimi anneler maddiyattan çok manevi hediyelerden hoşlanır. Hediyede biraz da el emeğiniz olsun istiyorsanız, birçok dilde seni seviyorum yazıp güzel bir kutunun içerisine koyabilirsiniz.
İHTİYACI OLAN BİR MUTFAK EŞYASI
Özellikle ev hanımı olan annelerimiz günün pek çok zamanını mutfakta geçirip çocuklarına yemekler hazırlamakla uğraşır. Anneniz yemek yapmayı çok seven biriyse ona ihtiyacı olan bir mutfak eşyasını da alıp hediye edebilirsiniz.
TAKI VEYA SAAT
Annenize parlayan güzel bir yüzük, bileklik ya da altın veya gümüş bir kolye alabilirsiniz. Aynı zaman da saat de özellikle zaman yönetimine ihtiyaç duyan anneler için iyi bir seçim olabilir.
Anneler Günü ülkemizde Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili pek çok rivayet bulunuyor. Bunlardan en çok konuşulanı ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 senesinde vefat eden annesi için her sene kutlama yapmak istemesi ile başlar.
Bu kutlama ilk defa, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonucunda 1914 senesinin ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış ancak hiçbirisini kazanamamıştır.