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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ 2022! Anneler Günü mesajları ve resimli, en güzel, canım anneme sevgilerle sözleri

08.05.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri, bu özel günde annelerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. WhatsApp ve kısa mesaj yoluyla sevgisini ifade etmek, kendileri için ne kadar özel olduklarını en güzel şekilde dile getirmek isteyen vatandaşlar Anneler Günü mesajları ve resimli, en güzel, canım anneme sevgilerle sözlerini araştırıyor. İşte en özel Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ 2022! Anneler Günü mesajları ve resimli, en güzel, canım anneme sevgilerle sözleri

Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri, en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu anlamlı günde birçok kişi hem hediyelerini verecek, hem de not ve mesajlarıyla onları mutlu edecek. Biz de Anneler Günü mesajları ve resimli, en güzel, canım anneme sevgilerle sözlerini sizler için hazırladık. Whatsapp'tan gönderebileceğiniz en özel ve en güzel resimli Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri haberimizde...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ 2022

  • Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

  • Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

  • Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

  • Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

  • Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

  • Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

  • Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öperim.

  • Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

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  • Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.
Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

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ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı.

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Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

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