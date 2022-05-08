ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE KUTLAMA SÖZLERİ 2022! Anneler Günü mesajları ve resimli, en güzel, canım anneme sevgilerle sözleri

Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri, en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu anlamlı günde birçok kişi hem hediyelerini verecek, hem de not ve mesajlarıyla onları mutlu edecek. Biz de Anneler Günü mesajları ve resimli, en güzel, canım anneme sevgilerle sözlerini sizler için hazırladık. Whatsapp'tan gönderebileceğiniz en özel ve en güzel resimli Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri haberimizde...
Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öperim.
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.
Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.
Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.
Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı.
Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.
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