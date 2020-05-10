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Anneler Günü mesajları ve sözleri: Canımız annelerimiz için en güzel mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Bugün 2020 Anneler Günü ve bugün sadece kendi annemizi değil tüm annelerin bu özel gününü kutluyoruz. İster annenize aldığınız hediyeye bir not olarak ekleyin ister çevrenizdeki diğer annelerle sosyal medyadan paylaşın işte en güzel Anneler Günü mesajları ve sözleri...

Anneler Günü mesajları ve sözleri: Canımız annelerimiz için en güzel mesajlar

Mayıs ayının ikinci Pazar gününe yani Anneler Günü’ne geldik. Annelerimiz her gün bizim için önemli ama Anneler Günü, sevgimizi göstermek için de özel bir vesile... Siz de bugün sadece annenize değil akrabalarınız arasındaki annelere (anneanne, babaanne, teyze, hala, kayınvalide vb.) ve iş yerinizdeki, arkadaş çevrenizdeki annelere güzel mesajları gönderebilir, anneler için söylenmiş güzel sözler paylaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

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Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Anneler, çocukları için her türlü zorluğa katlanır, bizler de borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, annelerimizi sevgimizle yüceltmeliyiz. Annenizin, kayınvalidenizin anneler gününü kutlarım.

Anneciğim sevginle emeğinle büyüttün beni. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler günün kutlu olsun.

Bir tanecik annem, iyi ki annem sensin. Senin çocuğun olmak öyle büyük bir mutluluk ki... Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, beni bugünlere sen getirdin. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun.

Anneciğim sen hep hayatımın pusulası oldun, sevginle, emeğinle fedakarlıklarla beni yetiştirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun.

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Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle.

Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem…Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Resimli Anneler Günü mesajları 2020: Tüm anneler için en hoş mesajlar!..Resimli Anneler Günü mesajları 2020: Tüm anneler için en hoş mesajlar!..

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

ANNE SÖZLERİ

Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, annelik kadar güzelleştiremez. (Emile Brachvogel)

Anne yaslanacağınız kişi değil, birine yaslanma ihtiyacınızı gereksiz kılan insandır. (Dorothy Fisher)

Annenin mutluluğu meşale gibidir, hem geleceğimizi aydınlatır hem de anılarımızın suretinde geçmişe ışık tutar. (Honore de Balzac)

Anne kolları şefkatten yorulmamıştır, çocuklar orada derin derin uyurlar. (Victor Hugo)

Yemek koyulurken, “bu kadar yeter” dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye “anne” denir. Ve o her şeye değerdir. (Oğuz Atay)

Ana, hayatın ebediliğidir. (Emile Zola)

Anne kalbi, çocuğun okuludur. (Henry Ford)

Bazen anneliğin gücü doğa kanunlarını bile aşar. (Barbara Kingsolver)

Anne sözleri: Kısa, anlamlı sevgi dolu sözler ve klasik anne sözleri!Anne sözleri: Kısa, anlamlı sevgi dolu sözler ve klasik anne sözleri!

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