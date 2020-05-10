Anneler Günü mesajları ve sözleri: Canımız annelerimiz için en güzel mesajlar

Mayıs ayının ikinci Pazar gününe yani Anneler Günü’ne geldik. Annelerimiz her gün bizim için önemli ama Anneler Günü, sevgimizi göstermek için de özel bir vesile... Siz de bugün sadece annenize değil akrabalarınız arasındaki annelere (anneanne, babaanne, teyze, hala, kayınvalide vb.) ve iş yerinizdeki, arkadaş çevrenizdeki annelere güzel mesajları gönderebilir, anneler için söylenmiş güzel sözler paylaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.