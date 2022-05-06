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Anneler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve duygusal 2022 Anneler Günü için kutlama mesajları

06.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü mesajları ve sözleri, Mayıs ayına girilmesi ve Anneler Günü'ne kısa bir zaman kalmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Bu yıl 8 Mayısta kutlanacak olan Anneler Günü için, en güzel, duygusal, kısa ve anlamlı kutlama mesajları araştırılıyor. Bu özel gün için en güzel ve duygusal mesajları sizler için derledik. İşte Anneler Günü'nde atabileceğiniz en güzel mesajlar.

Anneler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve duygusal 2022 Anneler Günü için kutlama mesajları

Anneler Günü'ne kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, en güzel Anneler Günü mesajları ve kutlama sözleri araştırılmaya başladı. Annelerin yanı sıra eşini, teyzesini, halasını da hatırlamak isteyen vatandaşlar, Anneler Günü mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz kısa, güzel, resimli ve duygusal Anneler Günü mesajları.

EN GÜZEL VE DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.!

Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

anneler günü1

Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!

Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

anneler günü2

Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

anneler günü3

Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

anneler günü4

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.
Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

anneler günü5

Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

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anneler günü
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