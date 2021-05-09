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Anneler Günü'nde koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının eşleri ve anneleri unutulmadı

09.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, bir vefa örneği sergileyerek koronavirüs salgınında (Covid-19) fedakarca mücadele ederken virüse yakalanarak yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının eşleri ve annelerini, Anneler Gününde ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Anneler Günü'nde koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının eşleri ve anneleri unutulmadı

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz ve kurum yetkilileri, Mersin’de görev yaparken koronavirüse yakalanarak vefat eden 10 sağlık çalışanının eşlerini, Anneler Günü'nde evlerinde ziyaret etti. Pandemi önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kapıda gerçekleştirilen ziyaretlerde, sağlık çalışanlarının eşlerine ve annelerine çiçek takdim edildi.

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Sağlık çalışanlarının eşleri ve annelerine bir kez daha başsağlığı dileyen ve acılarını paylaşan İl Sağlık Müdürü Ceviz, “Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kıymetli mesai arkadaşlarımızın eşlerinin, annelerinin Anneler Günü'nde ve diğer zamanlarda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Onların evlatları olarak bu özel günde kendilerini pandemi kurallarına riayet ederek ziyaret etmek istedik. Arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle yad ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü koronavirüs (Covid-19) Mersin

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