Anneler Günü ne zaman? 2021 yılı Anneler Günü tarihi belli oldu

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü bu sene hangi gün kutlanacak? Anneler günü yaklaştıkça bu özel gün için plan yapmak isteyenler Anneler Günü tam olarak ne zaman sorusuna cevap arıyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya’da farklı günlerde kutlanmaktadır. En yaygın şekliyle ise Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene ise Türkiye’de de 9 Mayıs Pazar 2021′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerden en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesidir.

Anneler günü kutlaması ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş ve resmiyete kavuşturulmamıştır. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, Anna'nın bu çabaları sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, birçok dava açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

