Anneler Günü ne zaman 2023? Bugün Anneler Günü mü, Mayıs'ın kaçıncı haftası kutlanıyor? İşte en güzel hediye önerileri...

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Annesini bu özel günde onurlandırmak, biraz olsa yüzünü gülümsetmek isteyenler Anneler Günü tarihi için internette sorgulama yapıyor. İşte Anneler Günü tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın olarak kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası yine büyük bir coşku ile kutlanacak.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler Günü için annenize en sevdiği çiçeği alabilirsiniz.

Ev hanımı olan annelere mutfakta ya da evde kullanmak istediği bir ürün hediye edilebilir.

Anneler Günü'nde dışarıda hoş bir akşam yemeğine çıkılabilir.

Ona ne kadar değerli olduğunu hissettirmek için uzun süredir almak istediği bir şeyi alabilirsiniz.

Anneler Günü'nde ne hediye alınırsa alınsın sevgiyi açıkça dile getirmek önemlidir. onu ne kadar sevdiğinizi söylemeli ve sarılarak bu anlamlı gününü kutlamalısınız.

