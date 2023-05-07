HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anneler Günü ne zaman 2023? Bugün Anneler Günü mü, Mayıs'ın kaçıncı haftası kutlanıyor? İşte en güzel hediye önerileri...

Anneler Günü ne zaman 2023? Bugün Anneler Günü mü, Mayıs'ın kaçıncı haftası kutlanıyor? İşte en güzel hediye önerileri...

07.05.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu özel ve anlamlı günde annesinin yüzünde tebessüm oluşturup onu ne kadar sevdiğini ifade etmek isteyenler aldıkları hediyelerle sürpriz yapacak. Peki, Anneler Günü ne zaman 2023? Bugün Anneler Günü mü, Mayıs'ın kaçıncı haftası kutlanıyor? İşte en güzel hediye önerileri...

Anneler Günü ne zaman 2023? Bugün Anneler Günü mü, Mayıs'ın kaçıncı haftası kutlanıyor? İşte en güzel hediye önerileri...

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Annesini bu özel günde onurlandırmak, biraz olsa yüzünü gülümsetmek isteyenler Anneler Günü tarihi için internette sorgulama yapıyor. İşte Anneler Günü tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın olarak kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası yine büyük bir coşku ile kutlanacak.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü 2

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler Günü için annenize en sevdiği çiçeği alabilirsiniz.

Ev hanımı olan annelere mutfakta ya da evde kullanmak istediği bir ürün hediye edilebilir.

Anneler Günü'nde dışarıda hoş bir akşam yemeğine çıkılabilir.

Ona ne kadar değerli olduğunu hissettirmek için uzun süredir almak istediği bir şeyi alabilirsiniz.

Anneler Günü'nde ne hediye alınırsa alınsın sevgiyi açıkça dile getirmek önemlidir. onu ne kadar sevdiğinizi söylemeli ve sarılarak bu anlamlı gününü kutlamalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şüpheli ölümde o ihtimal... Köylüler gördükleri gibi haber verdilerŞüpheli ölümde o ihtimal... Köylüler gördükleri gibi haber verdiler
Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!
Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmediCanlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
anneler günü anneler günü ne zaman

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

İlk kez paylaşıldı... İşte o an!

İlk kez paylaşıldı... İşte o an!

İlginizi Çekebilir

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.