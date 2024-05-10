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Anneler Günü ne zaman, 2024 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü 2024

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
05.05.2024 18:45
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Anneler Günü her sene mayıs ayında kutlanır. Bazı ülkelerde farklılık gösteren bu özel günde her yaştan çocuklar anneleri ile birlikte geçirmeye çalışır ve bu özel gün için sürpriz hediyeler hazırlar. Bu özel güne önem veren kişiler ve öncesinde plan yapmak isteyenler, Anneler Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında gibi sorular sormaktadır. Peki, 2024 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hangi tarihte kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman, 2024 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü 2024

Ülkemizde 1955 yılından günümüze kadar büyük bir heyecan ile kutlanan Anneler Günü, resmî olarak Anna Jarvis tarafından pek çok ülkede popüler hâle gelen özel bir gündür. Bu özel günde farklı yerlerde yaşayan aileler ve anneler, birbirlerini unutmaz ve özel hediyeler yollar. Bununla birlikte gerçekleştirilen sevgi yüklü bir telefon görüşmesi sayesinde de kalpler bir araya gelir. Bu özel günde imkanı olanlar aile yemeklerinde toplanıp, bu özel günün maneviyatını daha da anlamlı yaşayabilir.

Anneler gününü yaşamak ve kutlamak için anneler ile birlikte bir geziye ya da yemeğe çıkarak unutulmaz anılar ve özel anlar yaşanabilir. Öte yandan annesi vefat eden bireyler, annelerini mezarlarında ziyaret ederek günün anlam ve önemine yönelik bir davranış sergileyebilir. Bu özel günde günün ruhunu yaşamak, manevi açıdan önemli olacaktır.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler günü geleneğinin başlangıcı bilindiği kadarıyla 2 farklı hikâyeye dayanır. Bunlardan ilki 1908 senesinde ABD'de Anna Jarvis'in vefat eden annesi için düzenlediği anma günüdür. Bu gün, 1914 yılında meclisin de onayıyla Amerika Birleşik Devletleri genelinde kutlanmaya başlanmıştır. Diğer hikâye ise Antik Yunan’da, Yunan mitolojisinde yer alan diğer tanrı ve tanrıçaların annesi olan Rhea için hazırlanan ilkbahar festivali şenlikleriyle başlar.

Anneler Günü pek çok ülkede farklı zamanlarda kutlansa da en çok kutlandığı dönem mayıs ayıdır. Anneler Günü Türkiye’de mayıs ayının 2. haftası kutlanmaktadır. Bir anma nedeniyle ortaya çıkan bu özel günde annelerin ne kadar değerli olduğu bir kez daha hatırlanır. Kısaca Anna Jarvis’in hikâyesiyle ortaya çıkan bugün, genel anlamıyla saygı, sevgi ve değerin sembolüdür. Bu özel günde annelere genellikle bir buket çicek, kutu çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler), ev aletleri ve mutfak eşyaları gibi hediyelerin alındığı görülür.

Anneler günü hangi tarihte kutlanacak?

Bazı ülkelerde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlandığı bilinir. Ancak, yaygın olarak Mayıs ayında kutlanır ve pazar günü olur. Ülkemizde Anneler günü hangi tarihte kutlanacak sorusunun yanıtını arayanlar için Anneler Günü 2024 yılında 12 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla Anneler Günü ne zaman 2024? diye soranlar annesini mutlu etmek için Mayıs ayının 2. pazar günü olan 12 Mayıs 2024 tarihi için plan yapmalıdır.

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