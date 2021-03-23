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Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi gün?

23.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü dünya üzerinde çeşitli ülkelerde farklı günlerde kutlanmakta. Kutlama tarihi adım adım yaklaşırken bu önemli tarih pek çok kişi açısından merak konusu haline geldi. Hayattaki en değerli varlıkların başında gelen anneleri için hazırlık yapmak isteyenler 2021 Anneler Günü ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki 2021 anneler günü ne zaman? İşte yanıtı...

Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi gün?

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü pek çok dünya vatandaşının önemle takip ettiği günlerden biri. Kutlama tarihi adım adım yaklaşırken bu önemli tarih pek çok kişi açısından merak konusu haline geldi. Hayattaki en değerli varlıkların başında gelen anneleri için hazırlık yapmak isteyenler 2021 Anneler Günü ne zaman sorusunu araştırıyor. Peki 2021 anneler günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ BU YIL HANGİ GÜN?

Dünya’da farklı günlerde kutlanmakta olan Anneler Günü en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır. Anneler Günü Türkiye’de bu sene 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinen Anneler Günü, değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu özel günde annelere çeşitli hediyeler alınmaktadır. Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea için verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele için kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in hayatını kaybeden kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında daha da genişlemiştir.


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