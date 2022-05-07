2022 Anneler Günü tarihi birçok kişi tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Annelerini bu özel günde yalnız bırakmak istemeyen ve programlarını bu tarihe göre ayarlamak isteyen kişiler, 'Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün kutlanacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte 2022 Anneler Günü tarihi.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.

8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, güzel sözler ve hediyelerle herkese mutlu bir gün yaşatacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ DÜNYADA NE ZAMAN KUTLANIR?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.



