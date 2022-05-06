HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

06.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü ne zaman? sorusunun yanıtı bu özel güne az bir zaman kala annelerinin yüzünü güldürmek ve onların kendileri için ne kadar özel olduğunu hissettirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, hediye ve mesaj göndermek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? sorularının yanıtı ve bu özel güne dair merak edilenler haberimizde...

Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü için geri sayım sürüyor. Annesini mutlu etmek isteyen kişiler daha şimdiden Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

a8

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her sene Mayıs ayının 2. haftasının son günü kutlanıyor. Bu yıl bu tarih 8 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

j1

Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

j2

ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

j5

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı.

j6

Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! Anneler Günü mesajları ve annelerin yüzünü güldürecek en özel, duygusal, anlamlı sözlerANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! Anneler Günü mesajları ve annelerin yüzünü güldürecek en özel, duygusal, anlamlı sözler

j8

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022

Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öperim.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız, anneler günün kutlu olsun annem.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

j9

Benim bi'tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan Benim Güzel Annem. Seni çok seviyorum.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Film izler gibi izledilerŞaşkına çeviren olay! Film izler gibi izlediler
Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...
Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğimSuriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim
Anahtar Kelimeler:
anneler günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

Rus gemisinin batırılmasında ABD detayı! Ortalık karışacak...

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Bill Gates: Daha en kötüsünü görmedik

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.