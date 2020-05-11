HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anneler Günü tartışması kanlı bitti

Anneler Günü tartışması kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Adana'da, Gizem A.'nın (28) eşi Cengiz A.'yı (49), Anneler Günü'nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.

Anneler Günü tartışması kanlı bitti

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip, eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu.

Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmediKarabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmedi
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Rusya'dan rekor üstüne rekor!

Rusya'dan rekor üstüne rekor!

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
Kuaförde çalışanlar, dua ederek işe başladı

Kuaförde çalışanlar, dua ederek işe başladı

Pegasus uçuşlara ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Pegasus uçuşlara ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Gaziantep’te 6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

İki ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Tekirdağ sahili turuncu renge boyandı

Marmara'da merak oluşturan görüntü!

Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.