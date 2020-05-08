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Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi alınmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 10:14 | Son Güncelleme

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi alınmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda, Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Ayrıca, huzurevlerine çiçek veya hediye de gönderilmemesi istendi.

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