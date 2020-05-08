Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi alınmayacak

Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131, Anneler G\u00fcn\u00fc ve Ramazan Bayram\u0131'nda, Covid-19 salg\u0131n\u0131 nedeniyle huzurevlerine ziyaret\u00e7i kabul edilmeyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \nAyr\u0131ca, huzurevlerine \u00e7i\u00e7ek veya hediye de g\u00f6nderilmemesi istendi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sinop'ta ke\u015ffedildi! 3 bin y\u0131ld\u0131r oradaym\u0131\u015f...Denizde ve havuzda koronavir\u00fcs tehlikesi var m\u0131?PlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...