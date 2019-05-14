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Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan etkinlerinde, çocuk teması işlenirken; Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada yaşandı. Etkinliklere katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, kadınlara çiçek takdim etti.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın manevi iklimini ve coşkusunu çocukların gönül dünyasına taşıdı. Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen Ramazan etkinlerinde, çocuk teması işlenirken; Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada yaşandı. Ramazan etkinliklerinde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun çocuklarla bir araya gelerek Ramazan coşkularına ortak oldu. Başkan Dursun, hemşehri derneklerini ve stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Anneler Günü nedeniyle Ramazan etkinlik alanında bulunan kadınlara çiçek takdim eden Başkan Dursun burada yaptığı konuşmada, kadının toplumdaki önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Kadınla erkeği bir elmanın iki yarısı olarak tarif eden bir kültürün mirasçılarıyız. Tarih boyunca sosyal hayatımızın her alanı, ince kadın dokunuşlarıyla doludur. Tarihimiz kadınlarımızın azmiyle, çabasıyla doludur. Karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin simgesi olan annelerimiz ise merhametin, fedakarlığın sembolüdür" dedi.

Başkan Dursun, Sultangazi Belediyesi olarak kadınlara yönelik bir çok projenin hayata geçirileceğinin de müjdesini verdi. Ramazan etkinliklerinde orta oyunu, çocuklara yönelik minik yarışmalar, Volkan Abi ile Meraklı Maymun gösterisi sunuldu. Gecenin finalinde ise Saleh Sabr ekibi dinleti sundu.

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada

Anneler Günü ve Ramazan coşkusu bir arada
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