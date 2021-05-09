Anneler Günü’nde Çiçekler Tezgahta Kaldı

Hem annelerin sevinmesini sağlamak hem de salgın sürecinde ekonomik olarak zor günler yaşayan çiçekçileri biraz rahatlatmak için 8 ve 9 Mayıs günlerinde çiçekçilerin kısıtlamalardan muaf olmalarına karar verildi. İzmir’in Alsancak semtinde yıllardır çiçekçilik yapan Ege Çiçekçiler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hüseyin Çelik, yaptıkları bütün hazırlıklara rağmen Anneler Günü’nün sönük geçtiğini söyledi: “Zaten pandemi nedeniyle insanlarımızın çoğu internet üzerinden alışveriş yapıyor. İnternet üzerinden alışveriş yaptığı için tabii ister istemez bizim müşteriler dışarı çıkmıyor. Ama tabii ki çıkan müşterilerimiz var. Destek amaçlı gelen müşterilerimiz var. Çünkü çok eski bir çiçekçiyiz burada. 30 senelik bir mazimiz var burada. İşte görüyorsunuz bütün çiçeklerim önümde duruyor. Bugün Anneler Günü. Biz burada oturup sohbet etmeyeceğiz yani normalde.”

Çiçekçiler kısıtlamalardan muaf olsun talebi

Kesme çiçeğin dayanıksız bir ürün olduğunu hatırlatan Çelik, bu nedenle çiçekçilerin de kısıtlamalardan tamamen muaf tutulması gerektiğini söyledi. Çelik, “Bugün sattın, sattın. Yarına çok zor. Hava çok sıcak. Normalde çiçeklerin soğuk dolabın içine girmesi lazım. Ama tabii tezgahlarımız dışarıda olduğu için bizim imkanlarımız elverişli değil. Yarına yarısından fazlasını çöpe atarız” dedi.

Küçük çocuğuyla birlikte eşine ve annesine çiçek alan Murat Acarlı, annesiyle yakın evlerde oturan ve dolayısıyla görüşebilen şanslı kişilerden. Kısıtlamalar nedeniyle sokağa fazla çıkamadıklarını söyleyen Acarlı, eşine ve annesine kırmızı gül alacağını söyledi.

“İşlerimiz eskisi gibi değil”

Alsancak’taki bir başka sokak çiçekçisi olan Ergin Demir, geçen yıl da Anneler Günü’nün kısıtlamalar altında kutlandığını belirterek, “Şükredeceğiz, yapacak başka bir şeyimiz yok. Alsancak, her yer bomboş. Çiçeklerimizi çöpe atıyoruz. Bir de yasaklarla uğraşıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. İyi kötü yardımcı oluyorlar. Odalarımız var, kooperatifimiz var, onlarla birbirimizi idare etmeye çalışıyoruz. Ama işlerimiz eskisi gibi değil” diye konuştu. Demir, son bir yılda tezgahını en fazla üç ay açabildiğini de sözlerine ekledi.