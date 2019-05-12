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Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Gaziantep’te annesini kaybetmiş olanlar ve şehit yakınları, Anneler Günü’nde mezarlıklara akın etti.

Gaziantep’te annesini kaybetmiş olanlar ve şehit yakınları, Anneler Günü’nde mezarlıklara akın etti. Ellerinde çiçeklerle mezarlığa gelen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.
Anneler Günü’nde Asri Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar hayatını kaybetmiş olan annelerinin, eşlerinin, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederken, bazı şehit yakınları da şehit olan evlatlarının mezarına koştu. Bu anlamlı günde Gaziantep Asri Mezarlık’ta duygu dolu anlar yaşandı. Yakınlarının kabri başında dua eden vatandaşlar, mezarların üzerini çiçeklerle süslediler. Bazı vatandaşlar Anneler Günü’nün çok değerli olduğunu belirterek, annelerin değerinin hayattayken bilinmesi gerektiğini söylediler. Bazı vatandaşlar ise günün ilk saatlerinde çiçek alıp mezarlığa geldiklerini dile getirdiler.
Dört yıl önce kaybettiği eşinin mezarını ziyaret eden emekli bir öğretmen, "Söyleyecek çok söz var aslında. Eşimle 45 yıllık bir evliliğimiz oldu. Onun iyiliklerini, insancıl yapısını unutamam. Çocuklarıma ve torunlarıma olan düşkünlüğü başkaydı. O yüzden eşimi unutamıyorum. Yalnız bugün için değil, hep geliyorum mezarına ama bugün özel bir gün. Onu çok seviyorum, mekanı cennet olsun. Yalnız benim eşim için değil, tüm anneler için bu duyguları besliyorum. Allah gani gani rahmet etsin hepsine" dedi.
Şehit Asteğmen Halil Ejder Polat’ın mezarını ziyaret eden bir yakını ise, "Bu özel günde biz de şehidimizin mezarına geldik. Çok duygulandık. Annesi hayatta olmadığı için kardeşi ve ben ziyaretine geldik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Asri Mezarlık girişinde bu günü fırsata çeviren çiçekçiler ise yoğun mesai harcadılar. Mezarlık girişinde çiçek satan bir çocuk, "Bugün Anneler Günü. Bazı vatandaşların annesi vefat ettiği için çiçek alıp mezarlarına götürüyorlar. Burada çeşit çeşit çiçeklerin demetini 10 liraya satıyoruz" diye konuştu.

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular

Anneler Günü’nde mezarlığa koştular
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