Anneler Gününde şehit annesi oldu

Ölen uzman çavuşun görmediği kızından tazminat istendi Patlamadan yaralı olarak kurtulan Ramazan Öncel ve Yakup Bülbül hakkında Diyarbakır 7’inci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından ’ruhsatsız el bombası bulundurmak ve büyük zararlar veren emre itaatsizlikte ısrar’ suçlamalarıyla dava açıldı. Bu dava devam ederken, olayda yine yaralı kurtulan Uzman Çavuş Ramazan Özyön, Askeri İdare Mahkemesi 2’inci Daire Başkanlığı’na başvurarak İçişleri Bakanlığından maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, İçişleri Bakanlığını 88 bin 800 YTL maddi, 5 bin YTL de manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bakanlık, mahkemenin kararı gereği işleyen faiz ve yargılama gideriyle birlikte Uzman Çavuş Ramazan Özyön’e 18 Haziran 2004’de 164 bin 469 YTL tazminat ödedi. Bakanlığın başvurusu üzerine mahkeme, hak sahibi davacıya yapılan ödeme nedeniyle meydana gelen hazine zararının, olayda hayatını kaybeden ve patlamada kusurlu olduğu belirtilen Şahin Çetin’in mirasçıları olan eşi Neslihan Çetin ve 4 yaşındaki kızı Fatma ile diğer davalılar Ramazan Öncel ve Yakup Bülbül’den kusurları oranında, yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesine karar verdi.

18 yıldır olayın peşini bırakmadı

Oğlunun resmen şehit sayılmamasının acısını yaşayan anne Fatma Şahin, istenilen tazminatla ikinci bir şok daha yaşamıştı. Bunun üzerine harekete geçen aile haberin yansıması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek yardım istedi. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan girişimlerle önce tazminatın alınması işlemi durduruldu.

En anlamlı Anneler Günü oldu

Yapılan girişimler sonucunda Uzman Çavuş Şahin Çetin, resmen şehit sayılarak, kayıtlar işlendi. Acılı anne Fatma Çetin’e yaklaşık 18 yıl sonra oğlunun hak ettiği makam ve mertebeye kavuştuğu müjdelendi. Büyük sevinç yaşayan acılı anne, oğlunun şehit sayıldığı haberinin kendisi için bugüne kadar verilmiş en güzel ve anlamlı hediye olduğunu belirtti. Haberin ardından sevinç gözyaşlarını tutamayan Fatma Çetin, artık kendisinin bir şehit annesi olduğunu belirtti. Şahin, "Benim evladım görevi esnasında bir kaza sonucunda vefat etti. O dönemde oğlumu şehit saymadılar, şehitlik mertebesine kabul etmediler, evladımın hakkını yediler. Oğlumun mezarına her gittiğimde önünden geçtiğim şehitlik önünde ağlayıp sonra oğlumun mezarında dua ediyordum. Neden benim oğlum da şehitlikte değil diye gözyaşı döküyordum. Allah’ım bu gününe çok şükür, oğlum artık şehit sayıldı. Ben de bir şehit annesiyim, Anneler Gününde verilen en güzel hediye bu oldu. Bu haberin Anneler Günü’ne denk gelmesi, beni çok mutlu etti, çok anlamlı bir gün oldu. Oğlumun mağduriyetinin giderilmesinde, bu müjdenin verilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimi oldu. Allah razı olsun bu özel günde bana bu müjdeyi verdirdi" diye konuştu.