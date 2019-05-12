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Anneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

İZMİR'de, şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla oğullarının kabirlerini ziyaret etti.

Anneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettiler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla oğullarının kabirlerini ziyaret etti. Anneler, mezarlara çiçek bırakıp, su dökerek, dua etti.
Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde şehit anneleri, oğullarının mezarlarını ziyaret etti. Kadifekale semtindeki Hava Şehitliği'nde evlatlarının Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarını ziyaret eden anneler, kabirlere çiçek bırakıp, su döktü ve Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti.
Tatvan ile Ahlat arasındaki Kıyıdüzü köyü yakınlarında, 2000 yılında teknik arıza nedeniyle düşen Sikorsky helikopterin pilotu üsteğmen Emrullah Başer Özen'in (25) annesi Müjgan Özen, Anneler Günü'nde evladının kabrine koşan annelerden oldu. Tek evladını şehit verdiğini ve bununla gurur duyduğunu belirten Özen, "19 yıl oldu ama içim alev alev yanıyor. O bana gelemiyor, ben ona geliyorum. Tabi ki şehit olması gurur verici, onurlandırıcı bir şey ama bir anne olarak isterdim ki bana bugün koşarak gelsin. Güler yüzüyle bana 'annem' deseydi. Ömrüm onun olsun. Tek çocuğumdu, evlat acısı bambaşka bir şey" diye konuştu.

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Anneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettilerAnneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettilerAnneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettiler

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