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Anneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü.

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan Kartal Şehitliğini ziyaret eden anneler, kabirlere çiçek bırakıp, su döktü ve Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Bu sırada bazı annelerin gözyaşı döktükleri görüldü. Şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı döken annelerden birisi de 2010 yılında İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram oldu. Oğlunun mezarı başında dualar okuyup, gözyaşı döken anne Bayram, "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. 9 yıl oldu oğlumu kaybedeli. Allah'a her gün şükrediyorum. Bugün anneler günü. Oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Ben oğlumla gurur duyuyorum. O benim Hazreti Hamza'mdı" dedi.

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