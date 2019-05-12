Anneler Günü’nde Zübeyde Ana’ya koştular

İzmir’de Anneler Günü’nde geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu ile Karşıyaka caddeleri şenlendi. Anıt mezar başındaki törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Türkiye Cumhuriyeti varlığını, cephelerden laboratuvarlara, kürsülerden tarlalara, bilimden sanata ’ben varım’ diyen kadınlara ve annelere borçludur” dedi.

Anneler Günü nedeniyle Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na çelenk sunularak, ardından Zübeyde Hanım Koşusu’nun startı verildi. Anıttaki törene Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra, eşi Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer ile Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Cemil Tugay, “Bu yılki anmamız, kuşkusuz her zamankinden daha anlamlı, daha değerli ve daha önemli. Çünkü Zübeyde Hanım’ın ulusuna ve tüm insanlığa armağan ettiği biricik evladının, hepimizin büyük önderi ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o muhteşem yolculuğa başlamasının 100. yılını yaşıyoruz. Annelerimizin değerini anlatmak için uzun tümcelere gerek yok. Her şeyden önce aldığımız nefesi ve keyfini sürdüğümüz bir yaşamı onlara borçluyuz. Bu anlamlı günde ve Zübeyde Hanım’ın eşsiz kişiliğinde bütün annelerimizi bir daha minnet, saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.