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ANNELER GÜNÜNÜ KİM İCAT ETTİ? Anneler Günü mayıs ayında kaçında? Anneler Günü bu pazar mı? Anneler Günü ne zaman kutlanır?

05.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü giderek yaklaşıyor. İş yoğunluğundan ya da başka sebeplerden dolayı Anneler Günü tarihini unutanlar Anneler Günü ne zaman, Anneler Günü bu pazar mı şeklinde araştırmalara başladı. En mükemmel varlıklarımız olan annelerimizin günü, Anneler Gününe dair merak edilenler!

ANNELER GÜNÜNÜ KİM İCAT ETTİ? Anneler Günü mayıs ayında kaçında? Anneler Günü bu pazar mı? Anneler Günü ne zaman kutlanır?

Biricik varlıklarımız olan annelerimizin, Anneler Gününün geri sayımı devam ediyor. Bizleri en mükemmel şekilde yetiştirme, büyütme çabası içinde olan insanların anlamlı günü heyecanla bekleniyor. Bu özel güne adım adım yaklaşırken sık sık "Anneler Günü ne zaman, mayıs ayının kaçında?" soruları yanıt bekliyor. Anneler Gününe dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

ANNELER GÜNÜNÜ KİM İCAT ETTİ? Anneler Günü mayıs ayında kaçında? Anneler Günü bu pazar mı? Anneler Günü ne zaman kutlanır?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER NELERDİR?

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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anneler günü
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