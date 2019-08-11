Anneler için bayram mesajları 2019

Bu bayram annenizden uzaktaysanız onlara güzel bir bayram mesajı ile sürpriz yapın. Bayram mesajları ile insanlar uzakta olduğu sevdiklerine yakınlıklarını gösteriyorlar ve onları mutlu edebiliyorlar. Haberimizde, anneler ve sevdiklerimiz için en güzel bayram mesajlarını bulabilirsiniz.

ANNELER İÇİN BAYRAM MESAJLARI

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem bağlanamam. Bayramın kutlu olsun canım annem.

Gönlümün sultanı kalbimin tek sahibi güzel annem bayramın kutlu olsun… Seni çok ama çok seviyorum.

Canımdan öte canım annem seni çok seviyorum iyi ki varsın Allah daha nice bayramlar nasip etsin beraberce.

Anne seni çok seviyorum hani bazen sevgimi sana gösteremiyorumdur. Beni affet annem bayramın kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.

Bana tüm güzellikleri yaşatan varlık Kurban Bayramın kutlu olsun. Biricik evladın seni çok ama çok seviyorum.