Anneler için bayram mesajları 2019

Bu bayram annenizden uzaktaysanız onlara güzel bir bayram mesajı ile sürpriz yapın. Bayram mesajları ile insanlar uzakta olduğu sevdiklerine yakınlıklarını gösteriyorlar ve onları mutlu edebiliyorlar. Haberimizde, anneler ve sevdiklerimiz için en güzel bayram mesajlarını bulabilirsiniz.
ANNELER İÇİN BAYRAM MESAJLARI
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem bağlanamam. Bayramın kutlu olsun canım annem.
Gönlümün sultanı kalbimin tek sahibi güzel annem bayramın kutlu olsun… Seni çok ama çok seviyorum.
Canımdan öte canım annem seni çok seviyorum iyi ki varsın Allah daha nice bayramlar nasip etsin beraberce.
Anne seni çok seviyorum hani bazen sevgimi sana gösteremiyorumdur. Beni affet annem bayramın kutlu olsun.
Güneş kadar sıcak kar tanesi kadar berrak yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle bayramın kutlu olsun.
Her şeye değer senin sonsuz sevgin annem. Seni çok arıyorum çok özledim. Bayramın kutlu olsun biricik meleğim.
Bana tüm güzellikleri yaşatan varlık Kurban Bayramın kutlu olsun. Biricik evladın seni çok ama çok seviyorum.
Annem ne desem sana az gelir sen anlatılmazsın. Bayramın kutlu olsun. Seni dünyalar kadar seven biricik yavrun.
Bir anneyle yavrusu arasında kopan tek bağ göbek bağıdır. Sen benim canımsın. Nice sağlıklı güzel bayramlara…
Nur yüzlü kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Bayramını kutlarım biricik annem.
Güzeller güzeli canım annem sen bizim evimizin neşesisin Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bayramın kutlu olsun.
Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın bayramın kutlu olsun canım annem.
Eğer bana gözlerinle değil kalbinle baksaydın ne kadar çok sevdiğimi anlardın canım anneciğim bayramın kutlu olsun. İyi ki varsın.
Sen varken ben yoktum sen açken ben toktum şimdi de sonra da başımın tacı annem seni hep seveceğim. Benim canım annem bayramın kutlu olsun.
Annem senin sevgin dünyamı ışıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutuyum. Bayramın Kutlu olsun sevgili annem.
Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşarsın ve dilerim yüzün hep güler neşeni hiç yitirmezsin. Bayramın kutlu olsun canım anneciğim.
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Bayramın kutlu olsun.
Anneciğim bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım iyi ki varsın. Seni çok seviyorum canım annem. Bayramın kutlu olsun.
Güzel anneciğim bir gün umarım bana gösterdiğin sevgiyi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Bayramın kutlu olsun anneciğim. Seni çok seviyorum…
Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Bayramın kutlu olsun canım annem.
Fedakârlık sevgi sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Bayramın kutlu olsun.
Ah o tatlı gülüşüne sevecen gözlerine şefkatli yüreğine hele birde yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Kurban bayramın kutlu olsun canım anneciğim.
Karşılıksız sevginin fedakârlığın eş anlamlı kelimesi anne. Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Benden hiç ayrılmayasın anacım. Seni çok seviyorum.
Sana kalkan eller taş olur. Görmezsen seni gözümden akan yaş olur. Kıymet bilemedik anacığım affet bizi. Ellerinden öperim bayramın kutlu olsun güzel annem.
Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece anne derdim. Canım annem iyi ki varsın seni çok seviyorum.
Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Nice güzel bayramlara benim melek annem.
Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor sensizlik ölüm kadar acı sen nefes kadar önemli canım kadar değerlisin iyi ki varsın bayramın kutlu olsun canım annem.
Geçen gün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Aslında ben senin küçük bir benzerinim. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Canımın içi güzel annem bayramın kutlu olsun.
Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir anne yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın bayramın pekguzelsozler.com kutlu olsun annelerin annesi.
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