HABER

Anneler için farklı hediye seçenekleri sunuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

12 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesinde anneler için hediye seçenekleri sunulmaya devam ediyor.Beymen, Anneler Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarında hediye seçenekleri sunulduğunu duyurdu.

Anneler için farklı hediye seçenekleri sunuluyor

12 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesinde anneler için hediye seçenekleri sunulmaya devam ediyor.
Beymen, Anneler Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarında hediye seçenekleri sunulduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede markanın satın alma ekibinin fikirleriyle oluşturulan seçenekler müşterilere önerildiği bildirildi.
Stil sahibi anneler için
Danteller, çiçek desenleri ve barok kumaşlardan oluşan göz kamaştıran tasarımlar, viktoryen esintilerden rock görünümlerine kadar çok yönlü bir koleksiyon, canlı renklerdeki triko elbiseleri ve hırkalarıyla stil sahibi anneler için hediye seçeneği sunuluyor.
Markadan yapılan açıklamada farklı tasarımlarıyla dikkat çeken ayakkabıdan parfüme kadar bir çok hediye seçeneğini sahiplerini beklediği kaydedilirken ürünlere markanın satış noktalarından veya internet sitesi üzerinden de ulaşılabileceği belirtildi.

Anneler için farklı hediye seçenekleri sunuluyor

Anneler için farklı hediye seçenekleri sunuluyor

Anneler için farklı hediye seçenekleri sunuluyor

Anneler için farklı hediye seçenekleri sunuluyor

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Bursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandıBursa'daki patlamada hayatını kaybeden Şura son yolculuğuna uğurlandı
Öğrenciler model uçaklarıyla yarıştılarÖğrenciler model uçaklarıyla yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 sanık için müebbet hapis istemi

Atatürk Havalimanı davasında istenen cezalar belli oldu

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

5 bin yıldır sır gibi saklıymış! Hepsi gün yüzüne çıkıyor

Eyüpsultan Camii gül suyu ile yıkandı

O camiyi temizlerken bakın ne kullandılar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.