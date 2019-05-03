Anneler için farklı hediye seçenekleri sunuluyor

12 Mayıs Pazar Anneler Günü öncesinde anneler için hediye seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

Beymen, Anneler Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarında hediye seçenekleri sunulduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede markanın satın alma ekibinin fikirleriyle oluşturulan seçenekler müşterilere önerildiği bildirildi.

Stil sahibi anneler için

Danteller, çiçek desenleri ve barok kumaşlardan oluşan göz kamaştıran tasarımlar, viktoryen esintilerden rock görünümlerine kadar çok yönlü bir koleksiyon, canlı renklerdeki triko elbiseleri ve hırkalarıyla stil sahibi anneler için hediye seçeneği sunuluyor.

Markadan yapılan açıklamada farklı tasarımlarıyla dikkat çeken ayakkabıdan parfüme kadar bir çok hediye seçeneğini sahiplerini beklediği kaydedilirken ürünlere markanın satış noktalarından veya internet sitesi üzerinden de ulaşılabileceği belirtildi.



