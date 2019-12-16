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Anneler ihtiyaç sahibi genç kızlar için gelinliklerini bağışladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.12.2019 11:19 | Son Güncelleme

Balıkesir'in kırsal mahallerinden Gökköy'deki ilkokulda başlatılan "Senin Sandığındaki, Başkasının Hayali" adlı proje kapsamında, sandıklarından çıkardıkları gelinlik ve abiyeleri bir araya getiren öğrenci anneleri, bu özel kıyafetleri, ihtiyaç duyan genç kızlara verilmesi için Anneler Derneği Balıkesir Şubesi'ne teslim etti - Okulun ana sınıfı öğretmeni ve projenin mimarı Ceyda Toprak: - "Velilerimiz böylelikle hiç tanımadıkları insanlara yardım edecek, çocuklar da yardımlaşmayı pekiştirmiş olacak"

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Gökköy Mahallesi'nde bir grup kadın, sandıklarında sakladıkları gelinliklerini, ihtiyacı olup da alamayan genç kızların "hayalleri gerçekleşsin" diye Anneler Derneği Balıkesir Şubesi'ne bağışladı.

Gökköy İlkokulunun velileri, "Senin Sandığındaki, Başkasının Hayali" adıyla bir proje başlatarak, hayatlarının en mutlu günü olan düğünlerinde giydikleri gelinlikleri ve abiyeleri topladı.

Maddi imkanı olmayan genç kızların mutluluklarının yarım kalmaması için gelinlik, nişanlık ve abiyelerini okula getiren kadınlar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de sünnet giysilerinden oluşan yaklaşık 20 kıyafeti toplayarak, derneğe teslim etti.

Okulun ana sınıfı öğretmeni ve projenin mimarı Ceyda Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) çerçevesinde oluşturduklarını söyledi.

Çalışmaya velilerin büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca sakladıkları, en güzel günlerinin hediyesi olan gelinlikleri, abiyeleri getirdiler. Ben de küçük bir araştırma yaptım. Anneler Derneğinin bu tip kıyafetleri alıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz götürdüğünü öğrendim ve oraya bağışlamaya karar verdik. Velilerimiz böylelikle hiç tanımadıkları insanlara yardım edecek, çocuklar da yardımlaşmayı pekiştirmiş olacak. Bu konuda bana destek veren okul müdürüme ve velilerime teşekkür ediyorum."

- "Çocuklarımıza rol model de oluyoruz"

Velilerden Hilal Kır da gelinliğinin evde durması yerine böyle anlamlı bir proje ile ihtiyaç sahibine gittiği için son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Projeyi duyunca çok heyecanlandığını anlatan Kır, "Bu tür davranışlarla çocuklarımıza rol model de oluyoruz." dedi

Anneler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zekiye Seferbey ise bu gelinlik ve abiyelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bazı genç kızların, maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giymeden gelin olduğuna dikkati çeken Seferbey, şöyle konuştu:

"Kendilerine bunları verdiğimizde çok mutlu oluyorlar. Kına elbisesi istediklerinde abiyeleri veriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bize yapılan bağışlar bizde çok kalmıyor, hemen veriliyor. Temiz olmak kaydıyla her şeye açık bir derneğiz. Çamaşır, ayakkabı, halı, kilimde de öyle. Lütfen bağışlayacağınız yorgan, battaniye leke içinde olmasın. Yıkansın ve temiz bir şekilde getirilsin. Bu, abiye ve gelinlikte de aynı şekilde. Bu, insana saygı duymaktır. İnsana saygı duymak, vatanına, milletine saygı duymaktır."

Seferbey, Ceyda Toprak ve veliler ile projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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