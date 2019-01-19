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Anneler, keşkek yaparak çocuk okutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR Ayvalık ilçesinde, Türk Anneler Derneği Şubesi üyeleri, her perşembe yaptıkları keşkek yemeği ile 23 öğrenciye eğitim desteği veriyor.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Ayvalık ilçesinde, Türk Anneler Derneği Şubesi üyeleri, her perşembe yaptıkları keşkek yemeği ile 23 öğrenciye eğitim desteği veriyor. İmece usulü malzemeleri alarak 2 yıldır her perşembe keşkek yapan dernek yönetimi, tabağı 5 liradan satışa sundukları keşkekten elde edilen geliri çocuklara burs olarak aktarıyor. Türk Anneler Derneği Ayvalık Şubesi, her perşembe yaptıkları keşkek yemeği ile 23 öğrenciye eğitim desteği veriyor. Başkanlığını Dilek Yenim'in yaptığı dernek yöneticileri, imece usulü ve özverili çalışmayla hem derneğin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Annelerin aralarında topladıkları parayla alınan malzemeler ile dernek üyesi Feride Dağlı her Çarşamba akşamı evinde bir tencere keşkek pişiriyor. Lezzetiyle kısa sürede çevredeki esnaf ve vatandaşlardan büyük talep gören keşkek, Perşembe günü dernek binasında bir tabağı 5 TL'den satışa sunuluyor. İmece usulü hazırlanan keşkek ile 16 üniversite, 6 lise ve 1 ortaokul öğrencisine kişi başı 150’şer TL eğitim desteği sağlanıyor. DUYARLI ANNELER ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞIYOR 3 yıldan bu yana görev başında olan şube yönetiminin iyi bir ekip oluşturduğunu, duyarlı annelerin göreve geldikleri ilk haftadan itibaren başlattıkları bu çalışmayı sürdüreceklerini belirten Şube Başkanı Dilek Yenim, şunları söyledi: "Arkadaşlarımızla gönüllü olarak güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik çalışıyoruz. Geziler düzenliyor, yemekler yapmaya çalışıyoruz. İkinci başkan adayı arkadaşım çok yeteneklidir, kendi fikridir, çocuklarımız için keşkek yapmak. 15 günde veya haftada bir keşkek yapıyoruz. Her hafta 1 öğrencimizin parasını çıkartmaya çalışıyoruz. Ayda 2 öğrencimizi keşkek parası ile okutuyoruz. 1 gün öncesinden gelip hazırlık yapılıyor, sonra sabah erkenden gelip saat 12.00’ye kadar keşkek hazır ediliyor. Çarşı esnafımız başta olmak üzere duyan geliyor ve sat 15.00- 6.00 gibi keşkeğimiz bitiyor. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Biz arkadaşımızın fedakarlığı, yönetim kurulu arkadaşlarımızın çabası ile başarılı olduğumuza inanıyoruz. Anneyiz öncelikle. Anne olmayıp karnında değil yüreğinde büyüten annelerimiz bize destek oluyor. Başarılı da oluyoruz. Katılan ve katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Onur duyuyoruz yaptığımız işten." ÖKSÜZ ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİYORLAR Anne babaları ölenler ile sadece anneleri tarafından okutulmaya çalışan öğrencilere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Yenim, "Genellikle Ayvalık çevresinden yardıma muhtaç, özellikle annelerinin çabalarıyla okuyan çocuklara öncelik veriyoruz. Babası sakat veya ölmüş olan çocuklarımız da var. Bize gelip müracaat ediyorlar. Gerçekten ihtiyacı varsa biz seve seve katkıda bulunuyoruz" diye konuştu. Keşkek fikrini ortaya atan 12 yıllık dernek üyesi Feride Dağlı ise, “Çocuklara bir faydamız olsun istedim. Dernek annelerimizden malzeme ücretini alıyorum. Bir gün öncesinden pişiyorum. İlgi çok. Esnafımıza ve annelere teşekkür ediyoruz duyarlılıkları için" diye konuştu. Türk Anneler Derneği Ayvalık Şubesi yönetimi, burs desteğinin yanı sıra kıyafet ve kırtasiye yardımı ile iaşe yardımı da yapıyor. Ayrıca 3 bebeğe mama desteği veriyor.

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