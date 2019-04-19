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Anneler otistik çocukları için klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Otizmli çocukların anneleri, çocuklarının sesini duyurmak için klip çekti.

Otizmli çocukların anneleri, çocuklarının sesini duyurmak için klip çekti. "Bir Dokunuş Olsun" isimli şarkıya çekilen klipte, otizmli çocuklar oynadı.
Engellilere yönelik birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan “Sesimiz Otizm Yaşam Derneği” 2 Nisan Otizm Farkındalık Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Dernek üyesi olan otistik çocuk sahibi anneler hem kendi hem de diğer otizmli çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir klip yapmaya karar verdi.
Sözlerini otizmli çocuk annesi Sevim Ofluoğlu’nun yazdığı şarkı TRT sanatçısı Meral Azizoğlu tarafından bestelenerek seslendirildi. “Bir Dokunuş Olsun” isimli şarkının klibinde ise otistik çocuklar rol aldı. İstanbul’un farklı noktalarında çekilen klipte evlerine kapanmış otizmli gençlerin duvarlar arasından çıkarılıp yaşam alanlarına kavuşturulması istendi. Çocukların hünerlerini sergilediği duygusal klibin sonunda “Türkiye’de 550 bin civarı otizmli birey yaşamakta olup bunların 140 bini 0-14 yaş grubu arasındadır. Otizmli bireylere kapsamlı bir eğitim verebilecek kapasiteye sahip bir alan henüz oluşturulamamıştır, bu durumdan dolayı pek çok çocuk ve aile mağdur bırakılmıştır. Yaşam köyleri bir lüks değil, ihtiyaçtır” diye yazıldı.

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