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Anneler ve bebekleri ‘Maltepe 95’ programına katıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi’nin düzenlediği ‘Maltepe 95’ programı kapsamında bir araya gelen 50 anne ve bebeği, Türkiye’de ilk defa uygulanan atölye buluşmasında bir araya geldi.

Anneler ve bebekleri ‘Maltepe 95’ programına katıldı

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Belediyesi’nin düzenlediği ‘Maltepe 95’ programı kapsamında bir araya gelen 50 anne ve bebeği, Türkiye’de ilk defa uygulanan atölye buluşmasında bir araya geldi.
Maltepe Belediyesi ve Bernard Van Leer Vakfı işbirliği ile ‘Maltepe 95’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, bebek bekleyen annelere, bebeğin 15’inci ayına kadar olan, bebek gelişimi, anne ruh sağlığı ve bebekle yapılacak uygun etkinlikler hakkında bilgi verildi. Ev ziyaretleri ile aile rehberliği hizmetlerinin de verildiği ‘Maltepe 95’ programı kapsamında, 50 anne ve bebeği, Türkiye’de ilk defa uygulanan atölye buluşmasında bir araya geldi.
Bebekler ve refakatçileri ile ortalama 100 kişinin katıldığı etkinlikte, Uzman Psikolog Nazlı Hasanlar emzirme atölyesini ‘mindfulness (bilinçli farkındalık) akımı’ ile birleştirdi. Anneler bebeğini emzirirken bebekleriyle bağlanma sürecini hep birlikte deneyimledi.
Anne-bebek dansı atölyesinde anneler birbirleri ve bebekleriyle teması, eğlenceli bir yolla tecrübe ederken; etkinlik sonrası annelere, içerisinde sulu diş kaşıyıcı, silikon tabak ve kaşık ile emzirme önlüğünün bulunduğu hediye paketi verildi.
Serbest ve müzikli atölyelerin de yer aldığı buluşmada annelerin bebekleriyle çektirmiş olduğu fotoğraflar da çerçevelenerek, annelere hediye edildi.

Anneler ve bebekleri ‘Maltepe 95’ programına katıldıAnneler ve bebekleri ‘Maltepe 95’ programına katıldıAnneler ve bebekleri ‘Maltepe 95’ programına katıldı

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