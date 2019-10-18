Annelerden Mehmetçik'e "marşlı" selam

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 175 üyeden oluşan Nilüfer Kadın Korosu, şef Aysel Gürel'in sözlerini yazıp bestelediği "Annelerin Mehmetçik Marşı"nı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için seslendirerek askerlere "selam" gönderdi. Nilüfer ilçesinde 2005 yılında kurulan Nilüfer Kadın Korosu, Bursa ve Türkiye'nin bazı kentlerinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında konserler veriyor. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir araya gelen koro üyeleri, daha önce Gürel tarafından bestelenen, annelerin Mehmetçik'e olan sevgisini ve desteğini anlatan "Annelerin Mehmetçik Marşı"nı söyledi. Kırmızı beyaz kıyafetleriyle "Mehmetçik'in yanındayız" mesajı veren koro üyeleri, söyledikleri marşın ardından "asker selamı" verdi. Şef Aysel Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm konserleri sosyal projeler yararına vermekten gurur duyduklarını söyledi. Koronun kuruluşunda sayılarının az olduğunu, her konser sonrası kendilerini izleyip etkilenen kadınlarla 175 kişiye ulaştıklarını anlatan Gürel, marşın hikayesini şöyle anlattı:

"Korodaki bir arkadaşımızın oğlu sınırda askerlik yapıyordu. İç geçirerek 'Keşke bayramda onun yanında olabilseydim' dedi. Ben de çok hüzünlendim ve bir gecede bu marşı besteledim. Bu marşı Mehmetçik'imize armağan ettik. Mehmetçik Vakfı da marşımızı çok beğendi. Adını da 'Annelerin Mehmetçik Marşı' koyduk." - "Hayır dualarımız, selamlarımız onlar için" Gürel, koroda şehit eşi, asker annesi ve yakınlarının yer aldığını dile getirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Gürel, şunları kaydetti: "Yurdumuzda artık böyle olumsuzlukların yaşanmamasını istiyoruz. Artık tek bayrak altında, tek millet olarak huzur ve güven içinde yaşamak istiyoruz. Mehmetçik için marşımızı seslendirdik, çok heyecanlıyız, gurur duyuyoruz. Sanki onların yanında gibiyiz. Madden değil ama manen yanlarındayız. Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden, yürekten destekliyoruz. Biliyoruz ki Mehmetçik'imiz huzur ve barış için orada. En kısa zamanda inşallah burunları bile kanamadan ülkemize dönerler. Hayır dualarımız, selamlarımız onlar için."