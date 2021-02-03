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Annelere narkotik bilgilendirmesi

03.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Annelere narkotik bilgilendirmesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “En iyi narkotik polisi: Anne” kampanyası kapsamında kadınları narkotik konusunda bilinçlendirdi.İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından 7 Ekim 2020’de çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En iyi narkotik polisi: Anne" projesi hayata geçirildi.Proje hayata geçirildikten sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği harekete geçti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “En iyi narkotik polisi: Anne” kampanyası kapsamında kadınları narkotik konusunda bilinçlendirdi.
İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından 7 Ekim 2020’de çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En iyi narkotik polisi: Anne" projesi hayata geçirildi.
Proje hayata geçirildikten sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği harekete geçti. Polisler annelere sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bilgilendirme yaptı. Polisler annelere çocuklarının uyuşturucu kullanması halinde ne gibi değişiklikler olacağını, bu durumda ne yapmaları gerektiğini anlattı. Ayrıca polis, annelere çocukların uyuşturucu bağımlısı olduğunda ne gibi hastalıkların ortaya çıkacağını, çocukları uyuşturucudan uzak tutmak için neler yapılabileceği bilgisini verdi.

Annelere narkotik bilgilendirmesi

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