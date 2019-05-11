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Annelere yenilebilir çiçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'da minyatür sebze, mikro filizler, saksıda baharatlar gibi özel ürün üreten firmanın 13 çeşitte yetiştirdiği yenilebilir çiçeklere, Anneler Günü nedeniyle büyük ilgi var.

Annelere yenilebilir çiçek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da minyatür sebze, mikro filizler, saksıda baharatlar gibi özel ürün üreten firmanın 13 çeşitte yetiştirdiği yenilebilir çiçeklere, Anneler Günü nedeniyle büyük ilgi var.
Antalya'nın Serik ve Korkuteli ilçeleriyle Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaklaşık 2 bin dönüm açık ve örtü altı alanda minyatür sebze, mikro filiz, Akdeniz ve Ege yeşillikleri, taze baharatlar, normal sebzeler ve saksıda baharat üretimi yapan Erüst Tarım tarafından 18 yıl önce tek çeşitte başlatılan yenilebilir çiçek üretimi 13 çeşide yükseldi.
İLK KEZ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
Bazı süpermarketlerde paketler halinde satışı yapılan ve birçok gala, düğün ve 5 yıldızlı otellerdeki özel yemeklerde tatlıdan ana yemeklere tabaklarda servis edilen yenilebilir çiçekler, Anneler Günü dolayısıyla yoğun talep görüyor. İlk kez görenlerin yenildiğini duyduğunda şaşırdığı çiçekler, hem rengarenk görüntüleri hem de bazı sebze ve meyve tadındaki aromalarıyla dikkat çekiyor.
13 ÇEŞİT ÜRETİM
Firmanın satış direktörü Burak Akbulut, yaklaşık 18 yıl önce tek çiçek türüyle başladıkları yenilebilir çiçek üretiminin bugün 13'e yükseldiğini söyledi. Yaklaşık 3 dönümlük kapalı alanda üretim yaptıklarını belirten Akbulut, “Özellikle gastronomide tabak süslemelerinde bu ürünlerin kullanımı çok yaygınlaştı. Bunlar yenilebilir çiçekler. Kimini tere, kiminin roka, kimin de erik gibi farklı aromaları var. Tatlılar, balıklar, et yemekleri, salatalarda kullanılabiliyor. Hem göze hem mideye hitap ediyor" dedi.
ANNELERİ ŞAŞIRTMAK İSTEYENLER İÇİN
Anneler Günü'nde çocuklarının normal çiçeklerle annelerini çok iyi hissettirdiğini aktaran Akbulut, “Annelerimize çiçek almak güzel bir şey. Ama yenilebilir çiçek almak onlara daha farklı güzellik katıyor. Onları şaşırtmak isteyenler için de yenilebilir çiçek birebir. Daha önce Sevgililer Günü'nde bir artış vardı, yine aynı şekilde Anneler Günü'nde insanlar anneleri için yenilebilir çiçek talep ediyor" dedi.
HANGİ ÇİÇEK HANGİ AROMAYA SAHİP?
Çiçekler hakkında da bilgi veren Akbulut, şunları söyledi:
"Latin çiçeği, tere tadında, balık ve salatalarda kullanılıyor ve renkli olduğu için en çok tercih edilenler arasında. Menekşe çiçeği aroması çok değil fakat renkleriyle tatlı ve pasta süslemelerinde kullanılıyor. Elektrik çiçeği, yediğinizde dilinizde ufak iğneleme yapacaktır, bu sayede tükürük bezleri çalışıyor ve ağzınızı yıkayan bir özelliği vardır. Bundan sonra yiyeceklerinizin aromalarını daha yoğun yaşıyorsunuz. Erik çiçeği, tatlı ve pasta süslemelerinde kullanılıyor. 12 ay boyunca ekşimsi erik tadı almaları insanların hoşuna gidiyor. Fasulye çiçeği adı üstünde, fasulye tadında, genellikle et yemeklerinin yanında kullanılıyor. Mor viola çiçeği de pasta süslemelerinde renginin güzelliği nedeniyle tercih ediliyor. Fesleğen çiçeği, genellikle salatalarda ve et yemeklerinde fesleğen aromasıyla güzel bir aroma ve görsele sahip."

FOTOĞRAFLI

Annelere yenilebilir çiçekAnnelere yenilebilir çiçekAnnelere yenilebilir çiçekAnnelere yenilebilir çiçek

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