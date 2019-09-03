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Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sibel Çetinel'in 5 çocuğu Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı.

Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sibel Çetinel'in 5 çocuğu Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı.
Boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel (43) tarafından Aşağıkayabaşı Mahallesi bir apartman dairesinde öldürülen Sibel Çetinel'in cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kadının yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alındı. Olaydan sonra kaçan Murat Çetinel’i yakalamak için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Sibel Çetinel’in polisten herhangi bir koruma talebinin bulunmadığı öğrenildi.

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