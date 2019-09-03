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Anneleri öldürülen 5 çocuk koruma altına alındı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 20:20 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel  tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazından sonra Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Boşanma aşamasındaki eşi Murat Çetinel tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazından sonra Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Sibel Çetinel’in akrabaları, çocukları ve vatandaşlar katıldı. 11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızı da cenaze namazında saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından Sibel Çetinel, Niğde Derbent Mezarlığı'na defnedildi.

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