HABER
  4. Anneleri ölen 5 yavru köpek, emin ellerde

Anneleri ölen 5 yavru köpek, emin ellerde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde ölen annelerinin baş ucunda çuval içerisinde bulunan 5 köpek yavrusu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla barınağa teslim edildi.

Anneleri ölen 5 yavru köpek, emin ellerde

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde ölen annelerinin baş ucunda çuval içerisinde bulunan 5 köpek yavrusu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla barınağa teslim edildi.
Aksu ilçesi, Isparta yolu üzerinde arkadaşlarıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan turizmci Salih Süslü, dün saat 16.00 sıralarında yol kenarında ölü bir köpek gördü. Köpeğin baş ucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti. Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin baş ucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı. Süslü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi'ni arayarak, yavrulara sahip çıkılmasını istedi. Ancak her iki belediyeden de yerlerinin olmadığı ve alamayacakları cevabını aldı. Bunun üzerine yavru köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü. Süslü, hayvanların bir günlük bakım ücretini ödedi.
SÜT ANNE DE BULUNDU
Konuya ilişkin haber sonrasında köpeklerden haberdar olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yetkili birimlere talimat vererek yavru köpeklere sahip çıkılmasını istedi. Veterinere gelen Muratpaşa Belediyesi ekipleri, 5 yavruyu alarak Ermenek Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. İki de süt anne bulunan yavru köpeklerin artık güvende olduğunu söyleyen Salih Süslü, emeği geçenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Anneleri ölen 5 yavru köpek, emin ellerde

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
'Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi' törenle imzalandı'Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi' törenle imzalandı
Şişli'de yola ağaç devrildiŞişli'de yola ağaç devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Cezası belli oldu

Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.