HABER

Anneleri ölen yavru köpeklere sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

AKSARAY'da aracın çarpması sonucu anneleri ölen 8 yavru köpeğe dinlenme tesisinin sahibi Levent Pınarbaşı bakıyor.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da aracın çarpması sonucu anneleri ölen 8 yavru köpeğe dinlenme tesisinin sahibi Levent Pınarbaşı bakıyor. Anne köpek, geçen pazar günü bir aracın çapması sonucu öldü. 8 yavrusuna durumu fark eden dinlenme tesisi sahibi Levent Pınarbaşı sahip çıktı. Elinden geldiğince sokak köpeklerine bakmaya çalıştığını belirten Pınarbaşı, ''Yavruların annesine otomobil çarptı ve öldü. Ben işletmemde elimden geldiği kadar sokak köpeklerini besliyorum. Yavrularına sahip çıktık. Bakmakla da yükümlüyüz. Çünkü onlar da bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadar bakacağız. Şu anda 8 tane yavru var. Kendi restoranımız olduğu için buradan çıkan yemek artıkları ve sütle yavru köpekleri besliyoruz' dedi.

PARTNERNeredeyse 'pişti'Neredeyse 'pişti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdı
Düzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştıDüzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni bacaklarından vurdu

Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni vurdu

Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü

Korkunç manzara! İçinde çocuklar da vardı

Mersin'de anne ve babasını öldüren zanlı: Bana işkence yapıyorlardı

Korkunç iddia: Annem babam bana işkence yapıyordu!

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! Gözaltılar var

Başkent'te PKK operasyonu!

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.