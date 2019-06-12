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Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Düzce’de 3 çocuğunu evde bırakıp mobilya bakmaya giden annenin evde bıraktığı çocuklarını polis aldı.Olay, Beyciler Mahallesi 1615.

Düzce’de 3 çocuğunu evde bırakıp mobilya bakmaya giden annenin evde bıraktığı çocuklarını polis aldı.
Olay, Beyciler Mahallesi 1615. Sokak üzerinde meydana geldi. Anne M.S., çocukları H.S. (10), K.S. (5) ve M.S.’yi (3) eve bırakarak mobilya bakmak için evden çıktı. Ağabey H.S., kardeşlerini kontrol edemedi ve iki küçük çocuk 3 katlı evin 3. katındaki balkona çıktı. Çocukların düşme tehlikesine karşı komşuları durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çocuklardan annelerinin evde olmadığını öğrendi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de yardımı ile çocukların kilitli kaldığı evin kapısı açıldı. Kapının açılmasının ardından çocukların ailesine ulaşıldı. Anne M.S. bir süre sonra geleceğini söylemesine rağmen gelmedi ve Çocuk Şubesine bağlı polis ekipleri çocukları gözetim altına aldı. Gözetim altına alınan çocukların daha sonra evin yakınında bulunan ananelerine teslim edildiği öğrenildi.

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı

Anneleri tarafından evde bırakılan ve balkona çıkan çocukları polis aldı
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