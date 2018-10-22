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Anneleri tarafından katledilen 3 kardeşe mezarları başında dua

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

ADANA'da anneleri Selma Cice (27) tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'un (4) yan yana defnedildikleri mezarlarını yakınları ziyaret edip dualar okudu.

Anneleri tarafından katledilen 3 kardeşe mezarları başında dua

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da anneleri Selma Cice (27) tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'un (4) yan yana defnedildikleri mezarlarını yakınları ziyaret edip dualar okudu. Diğer taraftan, çocuklarını katlettikten sonra intihara kalkışan Selma Cice'nin bilincinin açıldığı, ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi'nde yaşayan ve çok fazla harcama yaptığı için eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı iddia edilen Selma Cice, dün evinde çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un boğazlarını bıçakla kestikten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve durumu baba Cabbar Cice'ye bildirdi. Bir düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp evine geldi. Cabbar Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu da boğazları kesilmiş halde ölü buldu. Bilekleri kesilmiş halde ağır yaralı bulunan anne Selma Cice ise ambulansla götürüldüğü Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Anneleri tarafından katledilen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un cenazeleri dün akşam yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına yan yana defnedildi.
DÜĞÜNDEN TAZİYE EVİNE GİTTİLER
Cabbar Cice'nin yakınları ve akrabaları, önce çocukların mezarlarını, ardından taziye evini ziyaret edip dualar okudu. Olay günü Gaziantep'te yapılan düğünün sahipleri ve düğüne katılanlar da taziye evine gelip baba Cabbar Cice'yi teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Cabbar Cice, olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi.
AĞIR YARALI ANNENİN BİLİNCİ AÇILDI
Öte yandan, hastanede yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice'nin bilincinin açıldığı, yakında jandarma tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Anneleri tarafından katledilen 3 kardeşe mezarları başında duaAnneleri tarafından katledilen 3 kardeşe mezarları başında duaAnneleri tarafından katledilen 3 kardeşe mezarları başında duaAnneleri tarafından katledilen 3 kardeşe mezarları başında dua

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