Anneleri telef olan yavru köpeklere sahip çıktı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ta, çay ocağı işletmecisi Tayyip Uğur, pikniğe giderken yol kenarında bulduğu, anneleri telef olan köpek yavrularına sahip çıktı. Çay bahçesinde beslediği köpeklere gözü gibi bakan Uğur, onları elleriyle besliyor. Arkadaşları ile pikniğe giden Tayyip Uğur (34), yol kenarında 4 köpek yavrusunu görünce aracını durdurdu. Annelerinin telef olduğunu gören Uğur, yavru köpekleri yanına alarak kendisine ait çay bahçesine götürdü. Uğur'un, biberon ile süt verdiği 4 yavrudan 2'si, gelincik saldırısında telef oldu. Kalan iki yavru köpek için kafes yaptıran Uğur, çay bahçesinde gözü gibi baktığı yavrulara, 'Edi' ve 'Büdü' adını verdi. Uğur, müşterilerine hem çay dağıtıyor hem de yavrularla yakından ilgileniyor. Köpeklerle birlikte çay bahçesinde tavşan da besleyen Uğur, müşterilerinin de takdirini kazandı. Köpek yavrularını nasıl bulduğunu anlatan evli ve 3 çocuk babası Tayyip Uğur, "Pikniğe giderken yolda köpek yavrularını gördüm. Yavruları sevmek için araçtan indim. Annelerinin telef olduğunu gördüm. 4 küçücük yavruyu orada bırakmak istemedim. Beraberimde getirdim. Biberonla süt verdim. Yavrulardan 2'si maalesef telef oldu, diğer 2'si büyüyor. Köpeklerden sarı olanı Edi, diğeri ise Büdü. Kitap okumayı da seviyorum. İnsanlara okutmayı seviyorum. Kitap okuyana çaylar yüzde 50 indirimli. Kitap bağışına ihtiyacım var" diye konuştu.

