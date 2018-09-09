HABER

Anneleri telef olan yavru köpeklere sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, çay ocağı işletmecisi Tayyip Uğur, pikniğe giderken yol kenarında bulduğu, anneleri telef olan köpek yavrularına sahip çıktı.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ta, çay ocağı işletmecisi Tayyip Uğur, pikniğe giderken yol kenarında bulduğu, anneleri telef olan köpek yavrularına sahip çıktı. Çay bahçesinde beslediği köpeklere gözü gibi bakan Uğur, onları elleriyle besliyor. Arkadaşları ile pikniğe giden Tayyip Uğur (34), yol kenarında 4 köpek yavrusunu görünce aracını durdurdu. Annelerinin telef olduğunu gören Uğur, yavru köpekleri yanına alarak kendisine ait çay bahçesine götürdü. Uğur'un, biberon ile süt verdiği 4 yavrudan 2'si, gelincik saldırısında telef oldu. Kalan iki yavru köpek için kafes yaptıran Uğur, çay bahçesinde gözü gibi baktığı yavrulara, 'Edi' ve 'Büdü' adını verdi. Uğur, müşterilerine hem çay dağıtıyor hem de yavrularla yakından ilgileniyor. Köpeklerle birlikte çay bahçesinde tavşan da besleyen Uğur, müşterilerinin de takdirini kazandı. Köpek yavrularını nasıl bulduğunu anlatan evli ve 3 çocuk babası Tayyip Uğur, "Pikniğe giderken yolda köpek yavrularını gördüm. Yavruları sevmek için araçtan indim. Annelerinin telef olduğunu gördüm. 4 küçücük yavruyu orada bırakmak istemedim. Beraberimde getirdim. Biberonla süt verdim. Yavrulardan 2'si maalesef telef oldu, diğer 2'si büyüyor. Köpeklerden sarı olanı Edi, diğeri ise Büdü. Kitap okumayı da seviyorum. İnsanlara okutmayı seviyorum. Kitap okuyana çaylar yüzde 50 indirimli. Kitap bağışına ihtiyacım var" diye konuştu.

PARTNERKorkunç senaryo! Git gide büyüyecekKorkunç senaryo! Git gide büyüyecek
Cumhuriyet gazetesinde art arda istifalar! Melis Alphan ve Çiğdem Toker'den şok kararCumhuriyet gazetesinde art arda istifalar! Melis Alphan ve Çiğdem Toker'den şok karar
Anneleri telef olan yavru köpeklere sahip çıktıAnneleri telef olan yavru köpeklere sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Çağlayan'da metrobüs kazası

Çağlayan'da metrobüs kazası

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.