HABER

Anneleri vekalet vermediği için okula gidemiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Adana’da 5 yıl önce eşini ve iki çocuğunu terk eden annenin çocukları, babaanneye vekalet verilmediği için okula gidemiyor.Şehriban T.

Anneleri vekalet vermediği için okula gidemiyorlar

Adana’da 5 yıl önce eşini ve iki çocuğunu terk eden annenin çocukları, babaanneye vekalet verilmediği için okula gidemiyor.
Şehriban T. (32) ile tamirci Cumali Ağırman (37) bundan 11 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin Kadriye (9) ve Emrah (8) ismini verdikleri iki çocukları oldu. Ancak 5 yıl önce anne Şehriban T. eşini ve iki çocuğunu terk etti. Çocuklara babaanne Kadriye Ağırman (56) bakmaya başladı. Boşanma davasında ise mahkeme velayeti anneye verdi. Bu nedenle çocukların adresi annesinin yaşadığı Tokat’ta görünüyor. Çocukların ise okuma yaşadığı geldiğinde Adana’da oturan babaanne onları mahallesindeki okula götürdü ancak adresleri Tokat gözüktüğü için okula alınmadılar. Bu nedenle babaanne çocukların annesini arayarak "Çocukların velayeti sende olduğu için okula gidemiyor. Sen bana vekalet ver ben de bu çocukları bizim burada göstereyim okula gitsinler" dedi. Ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen anne ne çocukları gelip aldı ne de vekalet verip çocukların okula gitmesini sağladı. Şimdi biri 3. sınıfta diğeri de 2. sınıfta olması gerekirken onlar annesinin vekalet inadı yüzünden okula hiç başlayamadılar.
Babaanne Ağırman yaptığı açıklamada, "Çocukların annesi bırakıp gitti 5 buçuk yıldır ben bakıyorum. Çocukların annesi vekaleti de vermedi bana, aynı zamanda maddi anlamda sıkıntım var bu yüzden okula yollayamıyorum. Okula başvuru yaptım ama vekaleti getirin kayıtlarını yapalım diyorlar. Gelinimle telefonda görüştüm ’mahkeme olsun ben gelip vekalet vereceğim’ dedi ama mahkeme günü geldiğinde gelmedi" diye konuştu. Ağırman kendisinin de okumadığını bu nedenle çok zorluk çektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Mesela çarşıya çıkamıyorum, dolmuşa binemiyorum hep sıkıntı çekiyorum o yüzden çocukları okutmak istiyorum. Ben çocukları yanımda istiyorum yani yurtta okusun derlerse kabul etmem. Anneleri bir ara istedi ben de çocuklara sordum ’gidecek misiniz’ diye ama istemediler."
Kız çocuğu Kadriye Ağırman ise, "Annem vekaleti vermediği için okula gidemiyoruz. Ninem bizi okutmak için küpesini sattı ama vekalet istedikleri için okula gidemiyoruz. Annemi kaç defa aradık konuştuk ama vekalet vermiyor yani okula gitmemizi istemiyor. Ben 9 yaşındayım şu an okusaydım 3’üncü sınıfta olurdum. Okuyup doktor olmak istiyorum. Mahalleden arkadaşlarımı okula giderken görüyorum ve çok üzülüyorum. Okuma bilmediğim için bir yere giderken zorlanıyorum. Anneme buradan söylüyorum ’neden vekaletimizi vermiyorsun o kadar kötü bir insan mısın’" dedi.
Emrah Ağırman ise okula gitmeyi çok istediğini belirterek, "Ama annem vekaleti vermiyor. Okumamız için para gerekiyordu nenem de küpesini sattı ama annem vekalet vermediği için gidemedik. Okuyup polis olmak istiyorum. Okula gidemiyorum diye arkadaşlarım bana gülüyorlar. Anneme buradan söylüyorum, ’vekaleti vermediğin için okula gidemiyorum arkadaşlarım bana gülüyor. Sen bu kadar kötü müsün bize bakmadın kaçıp gittin ben seni hiç sevmiyorum’" diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise çocukların adresinin Adana olmadığını ayrıca velayetinin annelerinde olduğunu, onun izni olmadan başka bir adrese kayıt yapılamayacağını bildirdi.

Anneleri vekalet vermediği için okula gidemiyorlar

Anneleri vekalet vermediği için okula gidemiyorlar

Anneleri vekalet vermediği için okula gidemiyorlar

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
'Küçük Çin' denilen Ula'da iki noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu'Küçük Çin' denilen Ula'da iki noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu
Cami hoparlöründen anons yaptırıp, çocuklara oyuncak dağıttılarCami hoparlöründen anons yaptırıp, çocuklara oyuncak dağıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Ankara'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Ankara'da zincirleme kaza!

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

ABD Suriye konusunda kararını verdi! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.