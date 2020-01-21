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  4. Annelerin 141 günlük evlat nöbetinde aile sayısı 69 oldu

Annelerin 141 günlük evlat nöbetinde aile sayısı 69 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, 141’nci gününde 69’a yükselirken, Siirt’ten gelen anne Cemille Erdoğan, oğlu İbrahim Erdoğan’ın 6 yıl önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını dile getirdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 141’nci gününde 69’a yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, 141’nci gününde 69’a yükselirken, Siirt’ten gelen anne Cemille Erdoğan, oğlu İbrahim Erdoğan’ın 6 yıl önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını dile getirdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 141’nci gününde 69’a yükseldi. Oğlu 2014 yılında Siirt’te, ‘işe gidiyorum’ diyerek evden ayrılıp bir daha gelemeyen 23 yaşındaki İbrahim Erdoğan’ının annesi Cemile Erdoğan evlat nöbetine katıldı.

“Bize bir şey söyleyen varsa kendi oğullarını göndersinler”
Cemile Erdoğan, Siirt’ten geldiğini, oğlunun 16 yaşındayken dağa kaçırdıklarını ifade etti. Oğlunun HDP tarafından götürüldüğünü belirten Erdoğan, “16 yaşındaki çocuk nereye gidecek dağa. Tabi ki onlar götürdüler, onlardan istiyoruz oğlumuzu. Oğlumuzu getirmeden biz gitmeyiz. 6 yıldır gitmiş, bilgi şöyle var. Sabah işe gidecek, gidiş o gidiş. Bir daha eve dönmedi. Bilmedik oraya gittiğini, sabah öğrendik oraya gittiğini. Sorduk, soruşturduk her tarafa gittik, hiç kimse biz bir şey söylemediler. Dediler doğrudur, geldiği doğrudur. Ama size göstermek yok. Ne görüşme, ne sağ olduğunu bilmiyoruz. Öldüğünü de bilmiyoruz. Oğlumu getirene kadar ben burada duracağım. Ben gitmeyeceğim, bu annelere destek olmak için geldim. Bende oğlum için geldim. Artık anneler ağlamasın, rica ediyorum 6 yıldır biz çekiyoruz. Ne gündüzümüz var, ne gecemiz var. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hiç kimse korkmasın, herkes gelsin oğlunu istesin. Herkes gelsin bu ailelere destek çıksın. Bize bir şey söyleyen varsa da kendi oğullarını göndersinler” dedi.

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