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Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi 41’inci gününe girerken, oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemine devam eden Cennet Kabaklı, Barış Pınarı Harekatı için, “İnşallah her yer tertemiz olur.

Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi 41’inci gününe girerken, oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemine devam eden Cennet Kabaklı, Barış Pınarı Harekatı için, “İnşallah her yer tertemiz olur. Terör biter” dedi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 41’inci gününde de devam ediyor. 2015 yılında birliğine teslim olmaya giderken Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep’ten gelen anne Cennet Kabaklı, 5 yıldır oğlunu beklediğini söyledi.

"Bütün anneler gelsin evlatlarını beklesin"
Oğlu Adil Kabaklı’nın acemi birliğini Ankara’da yaptığını ifade eden Cennet Kabaklı, “Usta birliği yeri Ağrı Doğubayazıt çıktı. Giderken Tunceli Pülümür yolunda kaçırılıyor. 5 sene oldu, artık bırakılmasını istiyorum, bıraksınlar. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar gelsin. Dayanacak gücümüz kalmadı. Nereye kadar dayanabiliriz. Bütün annelere de sesleniyorum gelsin, evlatlarını beklesinler. Evde durmayla, evde beklemeyle bir şey elde edemezler. Gelsinler, korkmasınlar.İnşallah aydınlığa, selametine çıkarız. Çoluk, çocuklarımız hepimiz birlikte askerlerimizi, polislerimizi de Rabbim esirgesin. İnşallah her yer tertemiz olur. Terör biter, çocuklarımız ve bütün annelerin yüreği yanmaz inşallah” dedi.

Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde

Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde

Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde

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