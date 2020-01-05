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  4. Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 125’inci gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 125’inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 125’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 125’inci gününe girdi. Dağa kaçırılan kızına çağrıda bulunan Süheyla Demir, "Gel kardeşini askerliğe yolcu edelim, seni bekliyor" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 125’inci gününde de devam ediyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 125 gündür oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidini taşıdığını söyledi. Acılı anne Demir, kızına dönmesi çağrısında bulunarak, "125 gündür buradayız, havalar soğudu, yağmurlar yağmaya başladı. Biz yine de buradayız. Demiştik yağmur da, kar da yağsa burada kalmaya devam edeceğiz diye. Biz evlatlarımızı almadan gitmiyoruz. Kızım sen biliyorsun 125 gündür buradayız. Eminim beni görüyorsun, lütfen dön gel, kurtul bu PKK illetinden. Bak kardeşinle beraber burada bekliyoruz. Kapım sonuna kadar sana açıktır, ben annen olarak hep arkandayım. Seni çok özledim, kardeşlerin de seni çok özledi. Bak kardeşin askere gidecek, ’Ablam yok, beni yolcu etsin’ diyor. Gel kardeşini askerliğe yolcu edelim. İnşallah bizi duyarsın ve dönersin” diye konuştu.

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