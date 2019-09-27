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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25. gününe girerken, HDP il binasına girmek isteyen aileleri polis sakinleştirdi. Gerginlik sırasında bazı anneler fenalık geçirirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25. gününe girerken, bölgede gergin anlar yaşandı. Evlat nöbeti tutan aileler, terör örgütü PKK’nın sözde yayın organına dün akşam çıkan çocukların kendi rızaları ile geldikleri iddiası üzerine bu duruma tepki gösterdi. Aileler kahrolsun HDP sloganları attılar. Aileler daha sonra HDP il binasına girmek istedi.
Çocuklarının silah zoru ile kameralar karşısına çıkarıldığını belirten aileler HDP il binasına pet şişe atarak, evlatlarını istediklerini söyledi. Bu sırada annelerden bazıları fenalık geçirerek sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Ambulansa taşınan 2 anne tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı HDP il binası önündeki gerginlik ara ara devam ediyor.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 25. gününde
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