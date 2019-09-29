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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27’nci gününe girdi.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde devam ediyor.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27’nci gününe girdi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde devam ediyor. Kütahya’dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime’nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis’e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Levent, "Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım. Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok, bu toprak hepimizin. Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım. 27 gündür buradayız, yavrularımızı getirene kadar da buradayız. Fadime’m okumaya gitti Bitlis’e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime’mi götürdüler. Fadime’mi benden kopardılar, ciğerimi aldılar, benim yavrumdan ne istediler okuyup bana bakacaktı" dedi.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde

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