Annelerin HDP Önündeki Eylemi 135’inci Gününde

Van’dan gelerek eyleme katılan Nazlı Sancar, sekiz yıl önce 15 yaşında örgüte katılan Şerima’yı bekliyor. Kızının sekiz yıldır kayıp olduğunu söyleyen Sancar, “2012'den beri kızım kayıp. Sekiz yıldır kızımdan hiç haber almadım. Sağ ya da ölü hiç haber almadım. Ben kızımı istiyorum, kızıma sesleniyorum, kızım gelsin, önce Allah'a sonra devletimize güveniyoruz. Devletimize güvenip buraya gelmişiz. Kızıma sesleniyorum ‘kızım gel seni çok özlemişiz seni çok seviyoruz Herkes seni bekliyor’. Kızım çok iyi bir insan, kendi halinde bir insandı. Sadece okumak istiyordu, okumak dışında aklında bir şey yoktu” dedi.

7 Eylül’den beri oturma eylemi yapan Güzide Demir ise oğlu Aziz için eylemde. Oğlunun dört yıl önce 16 yaşındayken dağa gittiğini söyleyen Demir, “135 gündür buradayız. 135 sene de kalsa biz buradayız. Çocuğumuzu almadan bir yere gitmiyoruz, çocuğumuzu istiyoruz PKK’dan. Umutluyuz dört kişi geldi, biz de umutlandık, sevindik. İnşallah bizim çocuklarımız da gelecek. Bu annelerin hepsi sevinecek” diye konuştu.

Fatma Akkuş’un kızı Songül Akkuş da beş yıldır kayıp. Kızını bulma umuduyla oturma eylemi yapan Akkuş, şunları söyledi, “135 gündür biz burada oturuyoruz. Kızımı bekliyorum, onlardan bir şey istemiyoruz. Sadece kızımı istiyorum. Allah rızası için çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık çocuklar, günahtır.”

Eylemler sürerken, eylemci ailelerin dört çocuğu PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Yasal işlemleri yapılan çocuklar ailelerine teslim edildi. Bunlardan biri de Hüsniye Kaya’nın kızı Mekiye Kaya’ydı. Kaya kızına kavuşmasına rağmen, eylemi sürdürüyor. Diğer ailelere destek olmak amacıyla eyleme devam ettiğini ifade eden Kaya, “Kızım geldi çok memnun oldum. Allah'tan dilemiştim. Allah yerine getirdi. Kızımın eve geri dönmesine çok sevindim. Artık rahatım, artık hayatım rahat, kafam rahatladı. Bu annelere destek vermek amacıyla buraya geliyorum. Ben de anneyim. Ben de çok acı çektim, evlat acısı çok zordur. Benim ömrüm çektiğim acılarla geçti, ne acı varsa gördüm kızımın acısı nedeniyle. Bu nedenle buraya gelip annelere destek oluyorum. Ben bu kadar acı çektim, onların acısını anlıyorum. Benim ve onların acısı aynıdır onun için geldim” diye konuştu.

Eylem nedeniyle zaman zaman gerginlikler yaşanınca, HDP yönetimi il binasını başka yere taşıdı.

