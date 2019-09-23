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"Annelerin sesini bastıramayacaksınız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Bitlis'te Teröre Karşı Sivil İnisiyatifi adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığını önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi - Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç: - "Teröre karşı anne vicdanının hareketine geçmesi, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra devlet-millet kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayarak terör örgütlerine alan açılmasının önüne geçilmelidir. Buradan hep birlikte sesleniyoruz, annelerin sesini bastıramayacaksınız"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Teröre Karşı Sivil İnisiyatifi, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek sürüyor.

Bitlis'te, Ulu Cami önünde bir araya gelen inisiyatif üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

İnisiyatif adına yapılan açıklamayı okuyan Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, kentteki sivil toplum kuruluşlarının, Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesinin yanında olduğunu söyledi.

Dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmasını dileyen Uluç, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra devlet-millet kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayarak terör örgütlerine alan açılmasının önüne geçilmelidir. Buradan hep birlikte sesleniyoruz, annelerin sesini bastıramayacaksınız. PKK, hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır, olmayacaktır. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz, artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun ve kimsenin maşası olmayın. Türk-Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan ve araya nifak sokmaya çalışan terör örgütlerine fırsat vermeyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları olarak terörün her türlüsünü lanetliyor, Hatice Akar annemizin Diyarbakır'da başlattığı eylemi Bitlis'ten destekliyor ve selamlıyoruz."

24 yıl önce kaybolan oğlunun bulunması için Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan Hurinaz Omay, açıklamanın ardından AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu sohbet etti, göz yaşlarını tutamayarak oğlunun bulunmasını istedi.

Duaların ardından sona eren programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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