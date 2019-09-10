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"Annelerin soylu başkaldırışına destek olunmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin: - "(Diyarbakır annelerinin oturma eylemi) Bu, terörle mücadelede devletimize verilen en önemli destektir. Terörden çekmiş bu millet de annelerin soylu başkaldırışına destek olmalıdır" - "Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, özellikle AK Parti iktidarının, PKK terör örgütüyle ve başta FETÖ olmak üzere diğer örgütlerle mücadelede almış olduğu mesafenin, orada yaşayan vatandaşlarımıza vermiş olduğu cesaretin sonucudur"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin, "Bu, terörle mücadelede devletimize verilen en önemli destektir. Terörden çekmiş bu millet de annelerin soylu başkaldırışına destek olmalıdır." dedi.

Şahin, bir dizi ziyaretler için geldiği Karabük'ün Ovacık ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin soru üzerine Şahin, şunları söyledi:

"Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan, anadili Kürtçe olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının PKK terör örgütünün iç yüzünü görmüş olmaları bakımından, terörle mücadele bakımından gelinen nokta son derece önemlidir. Yakın zamana kadar bazı anneler, gerek Galatasaray'da gerekse farklı yerlerde PKK'ya ve HDP'ye destek amacıyla bir araya gelirlerdi. Şimdi iş tersine döndü. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, özellikle AK Parti iktidarının, PKK terör örgütüyle ve başta FETÖ olmak üzere diğer örgütlerle mücadelede almış olduğu mesafenin, orada yaşayan vatandaşlarımıza vermiş olduğu cesaretin sonucudur."

Şahin, artık onların da terör örgütünün Türkiye'ye, Türk insanına ve aynı zamanda orada yaşayan Kürt vatandaşlara zarar verdiğini gördüğünü dile getirerek, "Bunu gördüler. Ailelerinden söküp aldıkları, kandırdıkları çocuklar dağa götürülüyor, ya ölüm haberi geliyor ya da başka nedenlerle o çocuklar aileleri için kayıp telakki ediliyor. Özellikle anneler ve babalar da bu işe artık isyan etmeye başladı. Bu, terörle mücadelede devletimize verilen en önemli destektir. Terörden çekmiş bu millet de annelerin soylu başkaldırışına destek olmalıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin soru üzerine, yaklaşık 2 yıl Adalet Bakanlığı yaptığını hatırlattı.

Şahin, yargı kararlarını hiç tartışmadığını belirterek, "Yargı bir karar verir. Bu kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama yargının bir kararıdır. Yargı kararı herkesi bağlar. Gerçek kişileri de tüzel kişileri de bağlar. Bu kararı beğenmeyenler, temyiz edeceklerdir, istinafa gelecektir. Orada değerlendirilecektir, henüz kesinleşmiş bir şey yok. Birçok değerlendirme yapılabilir, ben onlara girmek istemiyorum. Yani, 'Uzun yıllar önce atılmış olan twitlerdir bunlar. Aradan 5-6 yıl geçmiş. Niye bu kadar süre bekletildi de sonra dava açıldı.' falan diye değerlendirmeler de yapılıyor. Bu yine hukuk çerçevesinde değerlendirilmeli." diye konuştu.

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